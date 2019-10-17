В ночь на 14 октября один из военнослужащих срочной службы (прослужил 11 месяцев) травмировался в результате собственной неосторожности, сообщает пресс-служба учебного центра «Десна».

Почти в полночь после отбоя старший солдат Роман Бирук вместе с сослуживцем нарушили распорядок дня, решив выйти на перекур из казармы на улицу. Уже спустившись на пролет, товарищ Романа увидел, как парень сел на перила, пытаясь съехать вниз. Но, по словам бойца, солдат Бирук потерял равновесие, и упал на нижние ступени.

Уже через несколько минут на месте происшествия были бригады медиков и фельдшеров, которые доставили срочника в местный госпиталь, а оттуда – в Центральный военный клинический госпиталь (Киев). Врачи констатировали открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени. Сегодня утром после нескольких дней в реанимации солдат умер.

Ответственные командиры и дежурные, которые позволили нарушение распорядка дня, по результатам служебного расследования получат суровые наказания – до понижения в должности.

Стоит отметить, что с солдатами срочной и контрактной службы систематически проводятся занятия и инструктажи по соблюдению распорядка дня, воинской дисциплины и мер безопасности, как и в день трагического случая. Сейчас эти меры усилены во всех частях, и каждому военнослужащему доказано о последствиях опрометчивых действий.

Командование и личный состав Учебного центра выражает свои искренние соболезнования родителям, родственникам, близким и друзьям погибшего солдата.