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Во фракции «Слуга народа» завтра, 18 октября, проведут внутреннее расследование относительно содержания переписки их нардепа Вячеслава Медяника, который пообещал своему собеседнику «порешать» некоторые вопросы с правоохранительными органами. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передает 112 Украина.

«Мы завтра будем проводить внутреннее расследование этого инцидента. У него (Медяника, - ред.) есть версия, что это какая-то информация, которая была относительно хищения сахарного имущества на определенную сумму», - заявил Арахамия.

Он отметил, что нардепы ознакомятся с версией Медяника и проверят ее. «Если это так, как оно сейчас выглядит в СМИ, тогда будем выносить на комитет по этике», - констатировал Арахамия.

Напомним, 16 октября СМИ сфотографировали переписку в мессенджере Медяника с мужчиной, которому нардеп пообещал «порешать» некоторые вопросы с правоохранительными органами. 

Собеседником народного избранника был абонент «Саша Яровой». По данным журналистов, это бизнесмен из Днипра.  
ForUm

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