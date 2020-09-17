Верховная Рада приняла закон, которым закрепляется независимость бюджетов объединенных территориальных общин от районов, сообщает пресс-служба ВР.

За Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы» проголосовали 287 народных депутатов.

Законом с целью создания надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления на новой территориальной основе вводится единый унифицированный подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления, независимо от статуса населенного пункта (село, поселок, город районного, областного значения и т.д. и их о соединение), в частности, расширив состав их доходов за счет доходов, которые «закреплены» на сегодня за районными бюджетами, а также в связи с этим определить отдельно состав доходов и расходов для бюджетов местного самоуправления (бюджетов территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений) и районных бюджетов.

Законом исключены районные бюджеты из механизма горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов и из числа «получателей» образовательной, медицинской и субвенций на выполнение инвестиционных проектов и тому подобное.