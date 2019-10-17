Государственное агентство лесных ресурсов Украины запускает пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Это реестр разрешительных документов, дающих право осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой древесины. Регистрация лесорубных билетов покрывает всю территорию Украины. Мы собрали все данные в одном месте и начали делать их более доступными для общественности», - сообщил гендиректор государственного предприятия «Лесной инновационно-аналитический центр» (ЛИАЦ) Гослесагентства Виктор Мельниченко.

В реестре по состоянию на 16 октября обнародована информация о 27 тыс. выданных разрешительных билетах на заготовку древесины.

Разработана онлайн-карта рубок, которая также работает в пилотном режиме и распространяется на три области – Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую.

«Систему графического отображения рубок на карте Украины сегодня мы отрабатываем на трех пилотных областях. Месяц, как мы начали загружать карты. Сейчас решаем ряд технических вопросов. До конца года планируем распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов», - отметил Мельниченко.

Каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

В общем перечне можно выбрать «Просмотр» и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть на онлайн-карте.

Если вы не знаете вышеуказанные данные, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию «Карта».

В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выдела, вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет.

Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, нужно либо обратиться в лесничество или лесхоз, на территории которого Вы находитесь и сообщить о рубке, которая не отражена на карте, либо вызвать полицию по номеру 102.

Весь перечень лесорубных билетов в формате PDF доступен на сайте в рубрике «Выписка из реестра».

В планах – запуск реестра лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки.

Справка

Лесорубный билет – разрешение на заготовку древесины. Содержит информацию о месте и объеме заготовки. Документ выдают областные управления лесного и охотничьего хозяйства.