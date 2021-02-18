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Кабинет министров Украины утвердил Юрия Болоховца главой Государственного агентства лесных ресурсов.

Соответствующее распоряжение №115 правительство утвердило 17 февраля.

Другим документом Болоховец уволен с должности замглавы агентства.

С новым главой заключается контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина и ему установлен испытательный срок три месяца.

Как сообщал ForUm, в середине января правительство уволило главу Гослесагентства Василия Кузевича по согласию сторон.

Он руководил Гослесагентством с середины июля 2020 года, тогда же его замом стал Болоховец. Ранее Болоховец занимал должность начальника Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
ForUm

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