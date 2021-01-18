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Кабмин на внеочередном заседании 18 января уволил Василия Кузевича с должности председателя Госагентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей главы ведомства на Юрия Болоховца.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан.

«На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин проголосовал за: освобождение Кузевича Василия Степановича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон) и о временном возложении обязанностей председателя Государственного агентства лесных ресурсов на Юрия Болоховца (заместитель председателя Гослесагентства)», - написал Мокан.

Напомним, Кабмин назначил Кузевича новым главой Гослесагентства 15 июля 2020.

До этого должность занимал Андрей Заблоцкий.
ForUm

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