Кабмин на внеочередном заседании 18 января уволил Василия Кузевича с должности председателя Госагентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей главы ведомства на Юрия Болоховца.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан.
«На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин проголосовал за: освобождение Кузевича Василия Степановича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон) и о временном возложении обязанностей председателя Государственного агентства лесных ресурсов на Юрия Болоховца (заместитель председателя Гослесагентства)», - написал Мокан.
Напомним, Кабмин назначил Кузевича новым главой Гослесагентства 15 июля 2020.
До этого должность занимал Андрей Заблоцкий.
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