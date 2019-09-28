Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает Громадське.

Стефанчук подчеркнул, что партия «Слуга народа», у которой большинство, не игнорирует мнение других фракций, но партия власти сначала предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.

«После этого мы перейдем в обычный режим», — подчеркнул он.

Стефанчук рассказал, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и обличителей коррупции.