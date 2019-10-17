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Вступил в силу закон, позволяющий обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) автономное право на прослушку.

16 октября документ опубликовали в официальном парламентском издании.

Документ вносит изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

Законом также пересмотрена так называемая «поправка Лозового», которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы. В части проведения экспертиз Рада разрешила проводить экспертизу в уголовных производствах не только в государственных специализированных учреждениях.

Вместе с тем нардепы отказались менять ст.219 УПК в части сроков, отведённых на досудебное расследование.

Рада решила не отменять временные ограничения на досудебное расследование, установленные между моментом внесения сведений в Единый государственный реестр (ЕРДР) и вручением лицу сообщения о подозрении.

Кроме того, согласно принятому закону, у подозреваемых будет право обжаловать сообщение о подозрении в уголовном производстве.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства» (№ 1009), которым Национальном антикоррупционном бюро Украины и Государственному бюро расследований разрешено самостоятельно осуществлять «прослушку».

15 октября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. 
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