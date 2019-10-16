Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова, передают Українські Новини.
«Не пришел (Порошенко). По крайней мере, пока нет», - сказала она.
Отмечается, что допрос был запланирован на 14:00 среды.
Как сообщал ForUm, прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению юриста Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности Порошенко.
Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях пятого президента Украины, речь об объявлении подозрения пока не идет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время