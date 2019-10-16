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Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова, передают Українські Новини.

«Не пришел (Порошенко). По крайней мере, пока нет», - сказала она.

Отмечается, что допрос был запланирован на 14:00 среды.

Как сообщал ForUm, прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению юриста Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности Порошенко.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях пятого президента Украины, речь об объявлении подозрения пока не идет.
ForUm

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