Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Латвийскую Республику обсудил с президентом Латвии Егилсом Левитсом тему возвращения выведенных в латвийские банки средств преступного происхождения, связанных с бывшими украинскими чиновниками. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Отдельная тема сегодняшнего разговора – это средства преступного происхождения, связанные с украинскими экс-чиновниками, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию», - сообщил Зеленский.

В то же время президент Латвии отметил, что необходимо подождать решения суда и есть договоренность, что украинская сторона должна предоставить необходимые доказательства для решения этого вопроса.

Зеленский сообщил, что обсуждал с латвийским коллегой трудности в работе латвийского бизнеса в Украине. Президент подчеркнул, что защита иностранных инвесторов является одним из приоритетов для Украинского государства.

«За этот короткий период мы уже достигли позитива в некоторых делах латвийских компаний, подвергшихся попыткам рейдерства и беззакония. Украинское правосудие возобновило справедливость. Уверен, что такая тенденция продолжится и в делах других пострадавших компаний», - заявил он.

По мнению президента, это демонстрирует начало позитивных изменений в нашей стране и улучшения бизнес-климата.

Кроме того, Зеленский пригласил латвийский бизнес инвестировать в Украину, которую новая власть пока расстраивает.

Во время переговоров глава государства отметил важность проведения судебной реформы. «Нам нужны изменения в Украине, поэтому нам нужны новые судьи», - сказал президент Украины.

Президент Латвии также отметил, что во время встречи обсуждались вопросы энергетики, в частности строительство газопровода «Северный поток - 2», представляющее угрозу для Украины.

Напомним, Латвийский суд конфисковал 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.