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В Латвии мужчина, который нарушил комендантский час, во время попытки сбежать от правоохранителей подорвал автомобиль. В результате инцидента пострадали полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Латвии.

"Около 1:00, проводя проверку дома в Галгауском муниципалитете Гулбене, сотрудники Видземского регионального управления государственной полиции заметили автомобиль Volkswagen. Сотрудники правоохранительных органов включили проблесковые маячки и остановили автомобиль для проверки причин, по которым человек находится вне своего места жительства во время действия комендантского часа", - говорится в сообщении.

Когда правоохранители подошли к автомобилю для проверки документов, водитель дал им документы не выходя из машины, но потом неожиданно закрыл окно и устроил взрыв - мужчина взорвал газовый баллон, который был в авто.

В результате мощного взрыва двух полицейских отбросило от машины, а самого водителя выбросило из автомобиля.

"Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел в машину полиции, попытался угнать ее и начать движение. Один из полицейских, получивший незначительные травмы в результате взрыва, заметил ситуацию и немедленно бросился ее остановить", - говорится в сообщении.

Злоумышленник напал на полицейского, а также попытался отобрать у него табельное оружие, - в результате завязалась драка между полицейским и мужчиной. Через некоторое время правоохранителям удалось задержать мужчину.

Женщина-полицейский была доставлена в медицинское учреждение в Риге с серьезными травмами. Другой сотрудник правоохранительных органов получил менее серьезные телесные повреждения. Задержанному мужчине не потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, и будет принято решение о применении меры пресечения.
ForUm

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