За предыдущие сутки в Латвии подтверждено 2799 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом в субботу, 16 октября, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

Накануне в стране было зафиксировано 2142 случая болезни. Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 183 239 человек, из них 2881 умерли (12 за последние сутки).

Тем временем число частично и полностью вакцинированных жителей Латвии превысило миллион: 53,47% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 49,18% уже завершили процесс вакцинации.

Отметим, население Латвии составляет 1,9 миллиона человек.