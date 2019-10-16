В Черновцах в кабинете председателя областного совета Ивана Мунтяна и руководителя юридического отдела аппарата совета проводят обыски работники в форме с надписями НАБУ, сообщает Укринформ.

У дверей кабинетов стоят два работника в форме с надписями НАБУ и не запускают в кабинет никого из журналистов и посторонних лиц.

Как рассказал один из охранников, который не представился, с самого утра обыски проводились в кабинете председателя Черновицкого облсовета. Позже работники НАБУ перешли в соседний кабинет начальника юридического отдела исполнительного аппарата совета.

Долго ли эти обыски будут продолжаться - работники не знают. Сказали, что кабинет председателя довольно быстро обыскали.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что сейчас уточняют информацию относительно действий их сотрудников.