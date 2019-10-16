Генеральная прокуратура Украины начала ряд уголовных производств по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах) в преступлениях в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, по результатам обработки полученных в установленном законом порядке сведений зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными лицами совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы «Гиацинт».

Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета «Верба» и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин «Oncilla» польской компании «Mista» по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.