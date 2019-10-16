также в разделеОбщество
Журналист пожаловался в суд на следователя по делу Мендель 6
На киевском вокзале пытались ограбить Руслану Пысанку 20
15 октября. Картина дня 20
На Житомирщине военного медика задержали за взятку от призывника 20
Крымской судье, признавшей имущество Минобороны собственностью РФ, вынесли приговор 41
«Бабье лето» побило уже два температурных рекорда в Киеве 19
ТКГ не смогла договориться о новом графике разведения сил на Донбассе 25
Житель Полтавщины получил 12 лет тюрьмы за шпионаж для ФСБ 19
Верховный суд РФ оставил в силе приговор «украинским диверсантам» 24
Бывший министр обороны Кузьмук уволен с военный службы 43
НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу 26
«Слабоумие и отвага»: Лукаш написала заявление на Рябошапку 81
Экс-сбушнику, совершившему смертельное ДТП два года назад, сообщили о подозрении 23
Минсоцполитики: Штрафы за неправомерные субсидии – это миф 19
Украина завтра будет одной из самых теплых стран Европы 33
НАБУ сообщило о подозрении советнику Кличко 33
Журналист: Зеленский назначил контролировать СБУ бизнес-партнера криминальных авторитетов 308
Суд арестовал имущество Микитася 35

Генеральная прокуратура Украины начала ряд уголовных производств по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах) в преступлениях в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, по результатам обработки полученных в установленном законом порядке сведений зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными лицами совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы «Гиацинт».

Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета «Верба» и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин «Oncilla» польской компании «Mista» по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
3618 грн.
10
Теги