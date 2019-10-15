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Служба безопасности Украины задержала медика военно-врачебной комиссии Малинского объединенного городского военного комиссариата Житомирской области, который требовал деньги с негодного к службе призывника, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что врач-невропатолог требовал от призывника двенадцать тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал парню выдать справку о непригодности к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья. Такие выводы уже были подтверждены соответствующими медицинскими обследованиями. Правоохранители задержали фигуранта дела в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности задержанного. Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с детективами полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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