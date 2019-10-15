также в разделеПолитика
Зеленский подписал закон о праве НАБУ и ГБР на прослушку 14
Зеленский инициирует двухлетний мораторий на проверки ФЛП, кроме «рисковых» 31
Зеленский изменил состав СНБО 35
Медведчук назвал НАБУ филиалом американской разведки 35
Разумков не видит путей для перезагрузки КСУ 15
Баканов подал президенту проект новой редакции закона об СБУ 28
Столтенберг призвал страны НАТО больше помогать Украине 24
Пристайко: В ЕС вопрос снятия санкций с РФ пока не обсуждается 17
Рада начнет рассматривать бюджет в пятницу 40
Депутаты партии ОПЗЖ требует отставки Гончарука за участие в мероприятии профашистской организации 84
ОПЗЖ считает, что парламент сегодня должен принять необходимые законы для установления мира 51
В ООН признали нарушение РФ Женевских конвенций по Крыму 100
Зеленский назвал ситуацию на Донбассе «шоковой терапией» для Украины 91
Столтенберг: НАТО не хочет новой гонки вооружений 38
Посольство США пожелало безопасного Дня защитника Украины 39
Меджлис назвал провокацией встречу Эрдогана с «крымскими депутатами» Госдумы РФ 34
Премьер-министр Украины посетил концерт, где выступили Кому вниз и Сокира Перуна 58
У министра здравоохранения появились четыре советника 32

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков считает необходимым внести изменения в Конституцию, чтобы лишать депутатов мандатов за прогулы, передает РБК-Украина.

Как сообщил Разумков, на данный предусмотрена ответственность для нардепов за прогулы в виде снятия заработной платы.

«По состоянию на сегодня пока будут изменения, которые позволят снимать заработную плату из народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, что нам удастся изменить законодательство. Если депутаты будут заниматься другими делами, то пусть ими и занимаются», - заявил Разумков.

По его словам, для избавления депутата своего мандата необходимые изменения в Конституцию Украины.

«Я вижу это так, что надо будет вносить изменения для того, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. Потому что когда мне говорят, что у нас есть Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ), согласно которому никто не отвечает так, как народные депутаты. Потому что их по кодексу, лишить должности невозможно. Исключительный перечень, почему человек перестанет быть народным депутатом предусмотрена в Конституции. прогулы пока, к сожалению, там не указаны», - добавил он.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины» (регистрационный номер 1035-2).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/осень
3588 грн.
16
Теги