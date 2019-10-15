Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков считает необходимым внести изменения в Конституцию, чтобы лишать депутатов мандатов за прогулы, передает РБК-Украина.

Как сообщил Разумков, на данный предусмотрена ответственность для нардепов за прогулы в виде снятия заработной платы.

«По состоянию на сегодня пока будут изменения, которые позволят снимать заработную плату из народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, что нам удастся изменить законодательство. Если депутаты будут заниматься другими делами, то пусть ими и занимаются», - заявил Разумков.

По его словам, для избавления депутата своего мандата необходимые изменения в Конституцию Украины.

«Я вижу это так, что надо будет вносить изменения для того, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. Потому что когда мне говорят, что у нас есть Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ), согласно которому никто не отвечает так, как народные депутаты. Потому что их по кодексу, лишить должности невозможно. Исключительный перечень, почему человек перестанет быть народным депутатом предусмотрена в Конституции. прогулы пока, к сожалению, там не указаны», - добавил он.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины» (регистрационный номер 1035-2).