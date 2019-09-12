Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины» (регистрационный номер 1035-2).

За это решение проголосовало 288 народных депутатов Украины, сообщает УНИАН.

Не голосовала в полном составе фракция «Европейская солидарность». Данным законопроектом вносятся изменения в закон «О статусе народного депутата Украины».

Изменениями предусмотрено, что в случае, если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем одной трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.



Прекращение возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением председателя Верховной Рады по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.

Также вносятся изменения в закон «О Регламенте Верховной Рады Украины». Изменениями предусмотрено, что перед открытием каждого пленарного заседания регистрация народных депутатов должна проводиться с помощью электронной системы путем нажатия кнопки «за». Законопроектом предусмотрено, что данные регистрации с помощью электронной системы (сегодня речь идет о данных письменной регистрации – Ред.) являются основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях.