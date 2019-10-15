также в разделеРелигия
В Сумах более 2 тыс верующих УПЦ выступили против провокаторов, которые пытались сорвать богослужение 8
Митрополит Антоний рассказал, как верующие УПЦ могут помочь Церкви сегодня 7
Управделами УПЦ поблагодарил настоятелей захваченных храмов за стойкость в вере 8
В Церкви объяснили, почему христианские ценности не могут устареть 13
В Одесской области появятся новые храмы УПЦ 9
Победитель православного кинофестиваля рассказал, как снять фильм на Афоне и найти рай 10
На Ровенщине на богослужение Епифания в алтарь пригласили католического священника 13
Патриарх Кирилл считает, что женские монастыри должны активно воспитывать молодежь 19
Варфоломей отправился в Прагу налаживать контакт с представителями Православной Церкви Чешских земель и Словакии 15
Митрополит УПЦ заявил, что Элладская Церковь совершила предательство Православия 25
Греческий митрополит рассказал, кому Варфоломей может даровать автокефалию 19
Греческий митрополит заявил, что томос ПЦУ является недействительным 26
Два греческих митрополита заявили, что Собор Элладской Церкви не принимал решения о признании ПЦУ 31
В Запорожье верующие УПЦ отметили 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков крестным ходом 21
Митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица 30
На Запорожье в храмах УПЦ 15 октября будут молиться об умерших детях, которые не были крещены 16
Митрополит Онуфрий в день Покрова Богородицы рассказал, как найти выход из трудных ситуаций 19
На Буковине участник АТО пожертвовал землю для строительства храма УПЦ 16

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором будет дан ответ на решение Элладской Церкви признать новую церковную структуру Украины, пройдет в этот четверг, 17 октября.

Фото: rpconline.ru

Члены Синода соберутся в патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт РПЦ.

«Несмотря на просьбы ряда иерархов воздержаться от немедленного принятия решения. Будем внимательно изучать принятые решения. Оценку им и их последствиям для православного мира, для межцерковных отношений даст Священный Синод Русской Православной Церкви», - заявил ранее «Интерфаксу» замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

***12 сентября Собор иерархов Элладской Церкви признал право Константинопольского Патриарха предоставлять автокефалию, в частности ПЦУ, которая была создана в декабре прошлого года при поддержке Константинопольского патриархата и тогдашних властей Украины на базе двух неканонический религиозных организаций страны. До настоящего момента новая Церковь Украины не была признана ни одной из поместных Православных Церквей, за исключением Константинопольской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
13
Теги