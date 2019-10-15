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В Украине планируют отменить налог на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки. Об этом во время брифинге заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает 112 Украина

Он добавил, отмену такого налога министерство планирует предложить правительству для привлечения авиакомпании Ryanair к рынку внутренних перевозок. Кроме того, по его данным, после отмены налога на добавленную стоимость удастся снизить стоимость билетов на авиаперевозки. 

«Мы озвучили представителям компании Ryanair и пригласили их присоединиться к рынку в том числе внутренних авиаперевозок. Для этого государство в ближайшее время предложит стимулирующие вещи в виде ликвидации налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки», - сказал Владислав Криклий. 

Министр инфраструктуры также заявил, что планирует втрое повысить уровень авиамобильности украинцев. По его данным, сейчас уровень авиамобильности составляет 5%.
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