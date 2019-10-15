Вчера, 14 октября, около 19:30 на 103 км автодороги Благовещенское-Николаев в Арбузинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Москвич-2141» и Opel Vectra, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
В результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель Москвича и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка, а также пассажирка Opel Vectra погибли. Еще семь человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц». Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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