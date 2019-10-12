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Полицейский Святошинского управления полиции Киева в состоянии опьянения в Винницкой области выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi 80, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи теруправления ГБР в Хмельницком сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП полицейскому.

По предварительной информации, полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки Skoda Octavia, совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Audi 80. В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них умер.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
ForUm

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