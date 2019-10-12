В Украине на выходных прогнозируют теплую сухую погоду, местами воздух прогреется до +23°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
12 октября температура ночью опустится до 4−9° тепла, днем 13−18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°.
13 октября ночью 8−13°, днем 18−23°. 14 октября температура ночью 5−11°; днем 16−22°.
В Киеве 12−14 октября в Киеве днем будет 18−23° тепла, ночью температура опуститься до 5−10°.
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