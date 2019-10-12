также в разделеОбщество
На День защитника в Украине запланированы сотни акций 12
В Днепре мужчина выпал из окна 8 этажа 11
В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности 6
Денисова рассказала о пропавших украинцах во время крушения судна Bourbon Rhode 18
Бывшего администратора «Токио Стар» отпустили под домашний арест 9
НАПК утвердило результаты полных проверок 46 деклараций 18
11 октября. Картина дня 10
Адвокат Порошенко: Суд обязал ГБР допросить Портнова и Трубу 16
Большинство украинцев выступают против «особого статуса» для ОРДЛО 30
Правоохранителей переводят на усиленный режим работы 14
Еще 4 российским актерам запретили въезд в Украину 34
НАБУ сообщило Жеваго о подозрении 15
Оккупанты приговорили украинца к колонии за попытку въехать в Крым 17
Шевчук требует от КСУ немедленно восстановить его в должности 11
На Одесчине задержали банду, вербовавшую людей в трудовое рабство 13
В Украине создадут единый реестр госслужащих 14
Суд восстановил Шевчука в должности главы КСУ 27
Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ 17

В Украине на выходных прогнозируют теплую сухую погоду, местами воздух прогреется до +23°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

12 октября температура ночью опустится до 4−9° тепла, днем ​​13−18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°.

13 октября ночью 8−13°, днем ​​18−23°. 14 октября температура ночью 5−11°; днем 16−22°.

 

В Киеве 12−14 октября в Киеве днем будет 18−23° тепла, ночью температура опуститься до 5−10°.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
7
Теги