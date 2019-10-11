Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР допросить руководителя этого ведомства Романа Трубу и бывшего заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова в деле о незаконном сборе информации.

Об этом сообщил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань, сообщает Укринформ.

«Сегодня Шевченковский суд удовлетворил жалобу представителя потерпевшего и обязал рассмотреть ходатайство... Представитель потерпевшего среди прочего просил следствие: допросить Портнова Андрея Владимировича; допросить директора Государственного бюро расследований Трубу Романа Михайловича», - отметил адвокат.

Он пояснил, что речь идет о расследовании в уголовном производстве № 42019000000001893, зарегистрированном Генеральной прокуратурой по фактам совершения следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о лице, а также получения с целью разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

По словам адвоката, представитель потерпевшего просил допросить начальника третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого и следователей в уголовном производстве № 62019000000000713, а также установить средства телефонной и электронной связи, которые используют Портнов, Труба и следователи и «осуществить действия, направленные на отыскание случаев общения данных лиц между собой».

Кроме того, представитель потерпевшего просил суд обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении компьютерно-технической экспертизы определенных публикаций на телеграмм канале «PORTNOV» (https://t.me/PortnovUA), отметил Головань.