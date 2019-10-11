Бывший посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Washington Post.

Йованович прибыла на Капитолийский холм для дачи показаний в рамках расследования по делу импичмента президенту Дональду Трампу.

В подготовленной заранее речи, с которой ознакомилось издание, Йованович сказала законодателям, что этой весной она была вынуждена оставить Киев «следующим самолетом». Впоследствии ее отстранили от должности, а чиновник Госдепартамента №2 сказал ей, что, хотя она ничего плохого не сделала, президент потерял доверие к ней, а Госдеп находился под большим давлением, чтобы отстранить ее, с лета 2018 года.

Разъясняя свой уход, она указала на месяцы критики со стороны личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который обвинил ее в личном негативном отношении к президенту и стремлении защитить интересы бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, который работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma.

«Что касается событий во время моего пребывания в Украине, я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или правительственного чиновника в Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор, Украины недавно признал упоминание о том, что я создала или распространила список «непереследуемых», абсолютно фальшивое - это история, от которой сам господин Луценко, с тех пор отступил», - говорится в речи Йованович.

«Не менее придуманным является мнение о том, что я нелояльна к президенту Трампу. Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента,»поскольку ему объявят импичмент». Это утверждение ошибочно. Я никогда такого не говорила своим коллегам в посольстве или кому-то другому», - добавила она.

«Далее, администрация Обамы не просила меня помочь кампании Клинтон или навредить кампании Трампа, и я бы не делала любые подобные шаги, если бы и просили. Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним. И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Байденом несколько раз в течение наших многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая Администрация никогда, прямо или косвенно, не обсуждали вопрос «Бурисмы», или Хантера Байдена со мной», - говорит Йованович.

«О мэре Джулиани, у меня был только минимальный контакт с ним - в общем три, о которых я помню. Ни один не связан ос спорными событиями. Я не знаю мотивов господина Джулиани по нападению на меня. Но люди, которые были названы в прессе как связанные с мистеррм Джулиани, возможно, верили, что их личные финансовые амбиции были подавлены нашей антикоррупционной политикой в ​​Украине», - рассказывает она.

Йованович говорит, что после того, как ей резко приказали покинуть Украину «следующим самолетом», она встретилась с заместителем государственного секретаря, «который сообщил мне о сокращении моего срока».

Напомним, Мари Йованович возглавляла посольство США в Киеве в 2016-2019 годах. В мае этого года она завершила работу в Украине.

Associated Press, ссылаясь на бывшего дипломата, говорившего с Йованович, сообщило, что бывший посол США в Украине была освобождена от своей должности после того, как настаивала на том, что просьбы Руди Джулиани к украинским чиновникам о расследованиях в отношении сына Байдена должны быть переданы через официальные каналы.