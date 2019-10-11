Бывший посол США в Украине Мари Йованович была освобождена от своей должности после того, как настаивала на том, что просьбы Руди Джулиани к украинским чиновникам о расследованиях в отношении сына Байдена должны быть переданы через официальные каналы.



Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на бывшего дипломата, говорившего с Йованович, передает УНИАН.

Собеседник журналистов рассказал, что Йованович отказалась делать «все эти «оффлайн», личные, неформальные вещи», о которых ее просили, и дала понять, что у правительства США есть формальные протоколы для запросов по расследованиям к правительствам других стран.

Отмечается, что Госдеп США традиционно полагается на двухсторонние договоры о правовой помощи, по которым американские и иностранные правоохранители согласовывают обмен доказательствами и информацией в уголовных расследованиях.

Мари Йованович возглавляла посольство США в Киеве в 2016-2019 годах. В мае этого года она завершила работу в Украине.

Она согласилась дать показания Конгрессу США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.