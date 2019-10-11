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В Киеве возле посольства Турции неизвестные напали на участников акции протеста против военной операции на севере Сирии. Об этом заявила одна из организаторов акции Наталья Луньо, сообщает Громадське.

По ее словам, несколько десятков человек пришли на акцию в посольство Турции, чтобы выразить протесты против операции Турции в Сирии и «геноцида курдов».

«Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов», — отметила Луньо.

Во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и порвали их плакаты. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства.

Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.

По словам организатора акции, во время столкновений возле посольства были два представителя Нацгвардии, «но как-то так случилось, что они позволили этим людям вернуться на территорию посольства».

Сейчас на место происшествия прибыли полицейские и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.

Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели.
ForUm

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