В Мелитополе правоохранители задержали директора интерната, который за деньги предоставлял несовершенных подопечных в качестве рабочей силы на строительных и хозяйственных объектах, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что руководитель одного из интернатов Запорожской области за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь.

10 октября сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа «КОРД», под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление 4 несовершеннолетних мальчиков в возрасте до 14 лет постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.