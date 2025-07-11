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Надзвичайні події

На Одещині 16 людей утримували в рабстві: Спроби втечі каралися жорстко

На Одещині 16 людей утримували в рабстві: Спроби втечі каралися жорстко

На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка займалася торгівлею людьми під прикриттям "допомоги соціально незахищеним", повідомляє ДПСУ.

Зловмисники вербували громадян у Донецькій та Дніпропетровській областях, обіцяючи їм житло, роботу та новий старт у житті.

Потерпілих вивозили до Одеської області, відбирали документи, залякували та змушували працювати безоплатно. Спроби втечі карали ще жорсткіше.

Під час обшуків правоохоронці виявили 16 людей, яких фактично утримували в рабстві. Серед підозрюваних - четверо осіб, включно з подружжям, яке було одним із організаторів злочинної схеми.

Зараз фігурантам готують підозри. Триває слідство.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Одеська областьрабствокримінальні новини
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