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Президент Владимир Зеленский заверил, что не знает и не общается с бывшим заместителем главы Администрации президента Януковиче Андреем Портновым. Об этом он сказал во время пресс-марафона, сообщает «Украинская правда».

Зеленскому сказали, что глава Офиса президента Андрей Богдан, его заместитель Андрей Смирнов и Портнов – близкие друзья. После этого журналист спросил президента, не считает ли он, что некоторые решения и преследования в Украине стали «политически мотивированными».

«Господин Портов, которого я не видел. Я видел может 5 лет назад один раз в жизни случайно. Я не общаюсь с ним по телефону. Мы не знакомы, близко с ним не знакомы», – отметил он.

Зеленский попросил привести хоть один пример влияния его команды и его окружения на решения судов.

Президенту рассказали о делах по ГБР, где в качестве свидетеля фигурирует пятый президент Петр Порошенко, где заявителем был Портнов.

«А как моя команда на это влияет? Я не знаю господина Портнова, это не моя команда ... Хорошо, вот сейчас для меня это уже не слухи, потому что это ваше реальное заявление. Я узнаю всю эту информацию и отвечу на ваш вопрос, потому что моего ответа вам недостаточно, а я не могу вам наоборот задать вопрос, потому что у вас какая неприкосновенность в диалоге. Я вас пригласил на диалог, на разговор. Окей, другой формат... Я президент Украины, я не хочу обсуждать слухи, я же не на рынке нахожусь. Если моя команда что-то сделает не по закону, я уволю каждого», – подчеркнул глава государства.
ForUm

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