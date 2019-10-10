«Бабье лето» в Украине, которое начнется во второй декаде октября, будет долгим. «Потепление уже началось с сегодняшнего дня, оно будет продолжаться и будет продолжительным, и его можно назвать бабьим летом», – сказал в комментарии OBOZREVATEL начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида.

«В этот период максимальные дневные температуры могут достигать 20 градусов, а на юге даже 25 градусов», – сообщил он.

По оценкам синоптика, «бабье лето» в Украине может продлиться до 20-х чисел октября.

«В 20-х числах - 22, 23 и 24 октября - мы ожидаем волну холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до 8-10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях», – пояснил Кульбида.

Вместе с тем он заметил: «Насколько продолжительным будет этот период, трудно сказать, поскольку те модели, которые используются для прогнозирования, дают возможность оценивать состояние погоды только на 15 дней вперед».