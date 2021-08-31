В Украине в этом году ожидают самый большой урожай за всю историю со времен Киевской Руси.

Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью изданию Парламент.UA.

«В этом году в Украине будет самый большой урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси. Все это из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной», - сказал он.

В частности, в этом году также ожидается самый большой урожай кукурузы и озимых культур.

«Если говорить об угрозах глобального потепления для аграрного сектора нашего государства, то они, конечно, есть, но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии учитывают это, особенно крупные агрохолдинги», - заметил Кульбида.