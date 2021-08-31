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Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида не планирует уходить в отставку.

«Мне уже 66 лет. Я понимаю, что вечно на этой должности не буду. Но нужно завершить процесс модернизации Укргидрометцентра, поэтому в ближайшие 2-3 года уходить в отставку не собираюсь, если, конечно, где-то «сверху» не решат иначе», - сказал он в интервью Парламент.UA.

При этом Кульбида отметил, что возглавляет Гидрометеоцентр уже 29 лет.

«Не секрет и моя зарплата, она указана в декларации: как руководитель Укргидрометцентра я получаю 40 тысяч грн в месяц. Нам с женой этого хватает», - сказал он.
ForUm

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