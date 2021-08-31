Через 20-25 лет зимы в Украине может не быть, допускает директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Такое мнение он высказал в интервью сайту Парламент.UA.

«Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно весьма ощутимо: среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия.

Кроме того, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет», - сказал он.