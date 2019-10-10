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Президент Владимир Зеленский утверждает, что решение об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны не связано с конфликтом с главой ОП Андреем Богданом.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Украинская правда.

«У меня есть принципы, есть 100-процентное прозрачное понимание, почему он ушел. Заявление он написал и много раз мы об этом говорили, что он может написать это заявление, то есть это не первый раз, но господин Данилюк прекрасно знает, что я прекрасно к нему относился и есть много вещей, о которых я не хочу говорить...

Наверное, он ожидал, что я не подпишу его заявление, но я ему сказал честно, что внутри команды есть недоразумение, твое видение, но меня достала игра, что вы пишете заявления, а потом я их не подписываю, потому что хочу, чтобы мы работали вместе...

Я их всех предупредил, начиная с Данилюка, кто будет писать на меня заявление (об увольнении - ред.) - шантажа не будет, я буду их подписывать и буду увольнять людей...

Данилюк меня знает очень хорошо и знает, что я всегда к нему относился очень хорошо, лучше, чем любой человек из моего окружения. Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за «Приватбанка», - рассказал Зеленский.

«Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему сказал честно: «Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру» и сложные отношения с Богданом это тоже повлияло на то, что он уволился», - сказал президент.

Напомним, 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).
ForUm

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