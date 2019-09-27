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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил информацию о том, что написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

«Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента», – написал он.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили, что Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО.
ForUm

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