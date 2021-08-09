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Решение Высшего антикоррупционного суда об отмене заочного ареста бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета усложнит его экстрадицию.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро, передает Укринформ.

«Это в любом случае не остановит расследование, но вопрос доставки экстрадиции это усложнит», - сказал он.

По словам Сытника, сейчас ситуацию усложняет и то, что НАБУ и Офис генпрокурора по-разному толкуют нормы законодательства относительно процедур, связанных с экстрадицией фигурантов уголовных дел. В частности, ОГП настаивает на направлении повесток о вызове подозреваемых в страну их пребывания и получении ответа на них.

«Сейчас, последние полгода, у нас продолжается дискуссия, которая сводится к тому, что сначала направляйте повестку... Она может дойти, а человек переехал в пределах ЕС в другую страну, и так можно десятками лет ждать ответа на эти повестки», - говорит Сытник.

Директор НАБУ отметил, что по этому поводу инициировал проведение совещания в ОГП.

«Я надеюсь, что мы с прокуратурой найдем общий язык. Возможно, это будет законопроект, который урегулирует вопрос, но вся практика, которая была перед этим, (относительно процедуры экстрадиции. - Ред.) была совсем другой», - сказал Сытник.

Напомним, в марте НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно избрал Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его объявили в розыск в марте. Впоследствии он попросил суд обеспечить ему участие в заседаниях дистанционно, поскольку находится в Израиле. Дубилет уверял, что не скрывается от следствия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении Дубилета в розыск.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи ВАКС от 2 июня об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Дубилета.
ForUm

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