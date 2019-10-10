В Киеве небольшие группы людей проводят пикеты под зданием Kyiv Food Market, где президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. Об этом сообщают Українські Новини.

В частности, два человека стоят с большим транспарантом «Мэр Днипра Филатов грабит».

Несколько представителей партии «Свобода» держат небольшие таблички «Спроси» с вопросами для главы государства: «Почему не сложили мандат кнопкодавы?», «Когда закончится эпоха бедности?», «Что шепчет Богдан?» и т. д.

Два человека пришли с плакатами с просьбой уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Еще несколько людей ходят с различными плакатами.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского начался 10 октября около 10:00 и дожжен продлиться 10 часов.