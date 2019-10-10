Президент Украины Владимир Зеленский признался, что утром был на пробежке и хотел прибежать в спортивной форме на общение с журналистами на фудкорт Kyiv Food Market, но его отговорили. Об этом он заявил на пресс-марафоне, передает 112 Украина.

Также Зеленский извинился, что опоздал.

«Я хотел - кстати, извиняюсь, что я немного опоздал, потому что я хотел, честно, я бегаю с утра, сейчас есть возможность, я переехал в город, и я сейчас бегаю, поэтому я хотел прибежать. Но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме», - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня устроил пресс-марафон на столичном фудкорте.

Он будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в своем Facebook заявила, что «по самым скромным подсчетам, марафон может длиться 10 часов».

Представители медиа будут задавать ему вопросы группами по 7−10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.