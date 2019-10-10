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Офис президента аккредитовал более 300 журналистов для участия в пресс-марафоне Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому!» - написала она в Facebook.

Она отметила, что время, отведенное на общение с президентом, еще уточняется.

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Напомним, мероприятие состоится 10 октября на территории Kyiv Food Market на улице Московская, 8.

Президент намерен отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

В Офисе президента подчеркнули, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они по списку аккредитации.
ForUm

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