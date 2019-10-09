НАБУ сейчас переживает самый сложный период своего существования, от которого зависит, не сползет ли спецслужба по борьбе с наивысшей коррупцией в государстве до уровня «бюро недобрых услуг» в олигархической схватке. Судя по тому, что МВФ продавил вопрос прослушки, Запад все еще надеется на независимость НАБУ. Но повышенное внимание к его деятельности свидетельствует, что поле для маневра сужается, пишет Обозреватель.

По данным из хорошо информированных источников, недавно Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) пришлось отчитаться перед МВФ с максимальной конкретикой о результатах текущих расследований. Сколько высших должностных лиц привлечены к уголовной ответственности, на каком этапе дела по коррумпированным депутатам, прокурорам, судьям и чиновникам высшей категории и т.п.

Такая отчетность не является экстраординарной и предусмотрена действующим Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках новой программы Stand-by на 2018-2020 годы. Но дело в другом — о каких достижениях могло написать НАБУ в своем отчете? Ведь ни одно громкое дело — по миграционной службе, янтарю (с депутатами Бориславом Розенблатом и Максимом Поляковым), нардепу Николаю Мартыненко и проч. так и не завершилось приговором суда. И какую роль это обстоятельство сыграло в заявлении миссии МВФ об отсутствии ощутимых результатов борьбы с коррупцией?

Рожденные суперменами

Прежде чем ответить на этот вопрос, надо вспомнить, почему создание НАБУ, САП, НАПК и Антикоррупционного суда было одним из условий предоставления Украине траншей МВФ и безвизового режима с Евросоюзом.

США и ЕС справедливо считают, что интегрированная в верхние эшелоны власти украинская коррупция съедает значительную часть национального дохода и не дает нашей стране развиваться. Чтобы преодолеть коррупцию на высшем уровне, необходим специальный следственный орган с правом привлечения к ответственности экс-президентов, премьер-министров, действующих народных депутатов, министров, их заместителей, руководителей ведомств, судей, генералов, директоров крупных госпредприятий, которые нанесли ущерб на сумму свыше 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (это около 1 млн грн).

Долгое время казалось нереальным, что такая структура вообще появится. Но когда в 2015 году НАБУ и САП все-таки приступили к работе, их руководителей Артема Сытника и Назара Холодницкого воспринимали как суперменов. Тогда они еще были вместе.

В первых серьезных конфликтах НАБУ с Генпрокуратурой (в августе 2016 года), а затем с СБУ, рассекретившей агентов Сытника в миграционной службе, общественное мнение и Запад были однозначно на стороне бюро. Госдеп США и посольства стран ЕС в Украине делали резкие заявления в защиту антикоррупционеров. Близкие к ним грантовые активисты запустили хештег #SaveNABU в социальных сетях. Но потом что-то пошло не так. Артем Сытник начал сбиваться с пути, допуская одну стратегическую ошибку за другой.

Три ошибки

Первая и главная ошибка, последствия которой аукаются до сих пор – это то, что НАБУ позволило вовлечь себя во внутриполитические игры в США во время президентских выборов 2016 года.

Сытника можно понять. Антикоррупционные органы в Украине были созданы во время правления демократов. Кандидату от Демпартии Хилари Клинтон давали больше шансов на победу, чем экстравагантному республиканцу Дональду Трампу. Да и тема «амбарной книги Партии регионов» вызывала общественный резонанс.

И он сделал шаг, отрезавший НАБУ от «медового месяца» с новой администрацией: 18 июля 2016 года были обнародованы ксерокопии записей "амбарной книги" и официальное заявление о выплатах на сумму $12,7 млн Полу Манафорту – тогда еще руководителю штаба будущего президента США.

Вскоре после этого началась война главных антикоррупционных ведомств Украины. НАБУ обвиняло САП в «сливе» важных дел их фигурантам. А САП бюро – в незаконной прослушке, слежке и некомпетентности. Запад сначала принял сторону Сытника и намекнул Холодницкому на отставке. Потом решил ждать запуска Антикоррупционного суда, уговорив антикоррупционеров заключить пакт о ненападении,

В этот сложный период Артем Сытник допустил вторую системную ошибку. Он связал успешное продвижение резонансных дел с лояльностью главы государства. Ночные визиты директора НАБУ в поместье Петра Порошенко возле Козина быстро стали достоянием гласности.

НАБУ предприняло приняло меры по «Нафтогазу» и Приватбанку, где явственно проступал интерес Игоря Коломойского – бывшего собственника «Привата» и бенефициара крупнейшей нефтедобывающей компании страны – «Укрнафты». Никто не сомневался, что ветер дул из Козина.

И тут Порошенко проиграл президентских выборах, поставив Сытника в неудобное положение. В поисках выхода, тот допустил третью фатальную ошибку, отдаленно напоминающую первую. Решил подыграть одной из сторон. Только в этот раз не на президентских выборах в США, а в межолигархических разборках внутри Украины.

Смена курса

Точкой отсчета нового курса НАБУ эксперты называют встречу его директора с будущим главой ОП Андреем Богданом 3 апреля 2019 года – сразу после первого тура голосования 31 марта 2019-го. После этого Национальное антикоррупционное бюро забывает все старые дела, где хоть каким-то боком засветился Коломойский, и в упор не видит новые.

Например, несмотря на скандальный резонанс, отказывается расследовать ситуацию с госкомпанией «Центрэнерго», которая закупает уголь (в том числе и российский) у аффилированных с олигархом структур на 40% выше, чем при расчете по формуле «Роттердам+», а продает электроэнергию его предприятиям по заниженной стоимости, заработав убытки в 1,2 млрд грн.

Зато внезапно обнаруживает никому не известную доселе экспертизу, на которой строит обвинения и выдвигает подозрения в злоупотреблении служебным положением 6 лицам, причастным к введению формулы «Роттердам+», включая сотрудников НКРЭКУ и ДТЭК. Причем, к обоснованности использования индекса претензий нет, они остались только к вопросу включения доставки в формулу.

С недюжинным рвением, но уже в другом направлении детективы берутся за дело Приватбанка. Стряхнув пыль с заявлений депутатов прошлого созыва, членов партии «УКРОП» Александра Дубинина и Виталия Куприя, поданных в 2017-2018 гг., НАБУ 11 сентября 2019 года приходит с обыском в центральный офис Приватбанка в Днепре, чтобы найти доказательства незаконности привлечения рекрутинговых компаний. Но почему-то просит выдать документы, связанные с юридической защитой банка в делах против бывших акционеров (т. е. Коломойского) в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Все это происходит на глазах США, ЕС и МВФ, которые (особенно МВФ) прекрасно понимают, что происходит, и потому внимательно следят "за руками" НАБУ, в частности, в деле Приватбанка. Не случайно вышеупомянутый отчет был затребован вскоре после пресловутого рейда в Днепр с обыском.

Вместо послесловия

Косвенные признаки указывают, что западные партнеры еще не спешат списывать Артема Сытника со счетов. И продолжают снабжать дополнительными инструментами для работы: законопроект № 1009, дающий НАБУ и ГБР право на самостоятельную прослушку, был принят в парламенте под давлением МВФ. А учитывая начало деятельности Антикоррупционного суда, уже ничего не должно мешать НАБУ делать то, ради чего Запад оплачивал его создание: бороться с коррупцией на вершине власти.

Фактически перед Сытником стоит выбор – положиться на внешнюю поддержку и делать свое дело, рассчитывая выйти на финиш каденции в апреле 2022 года с пусть скромным, но подлинным результатом. Или подменять антикоррупционную деятельностью игрой в составе одной из олигархической команд, и тем самым утратить остатки протекции.

Тогда ему придется полагаться только на добрую волю Коломойского. Гарантий в этом случае никто не дает. Вспомним, что на второй день после президентских выборов – 23 апреля – следователи ГБР наведались в НАБУ с обысками в рамках самого токсичного уголовного производства последнего времени – о коррупции в «Укроборонпроме». И дело о возможном получении взяток должностными лицами НАБУ за сокрытие информации о разворовывании госсредств в оборонной сфере – еще не закрыто...