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С 1 января 2020 года российский Газпром сможет спокойно выйти на украинский газовый рынок и поставлять потребителям газ в любом объеме.

Об этом заявил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе Украинского газового форума, сообщает УНИАН.

«Ничего не мешает Газпрому начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы украинского рынка газа, Газпром сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают», - сказал Коболев.

«Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если они со своей ценовой политикой будут дешевле, чем европейские поставщики», - добавил он.

 
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