3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» (рег. № 0896 от 29.08.2019), который разрешил приватизацию ЧАО »Одесская киностудия». По мнению народных депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Рената Кузьмина, Василия Нимченко и Юрия Загороднего, обстоятельства принятия этого закона свидетельствуют о том, что он был коррупционно пролоббирован народным депутатом от «Слуги народа» Александром Ткаченко. Соответствующее обращение депутаты направили в НАБУ и ГБР.

Так, депутаты отмечают, что до 18 июля 2019 года А. Ткаченко занимал должность члена Наблюдательного совета ЧАО »Одесская киностудия» ‒ представителя акционера ООО »Новая киностудия».

«Согласно декларации Ткаченко А. В., представленной 3 октября 2019 года, он является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) ООО »Фонд развития киноискусства», ООО »Новая киностудия», СИНЕМА ЛАВ ЛТД, Великобритания, которые прямо или косвенно владеют долей акций ЧАО »Одесская киностудия». При этом юридический адрес ООО »Фонд развития киноискусства» и ООО »Новая киностудия» совпадает с юридическим адресом ЧАО »Одесская киностудия»: г. Одесса, Французский бульвар, 33», ‒ отметили депутаты.

Таким образом, говорится в документе, предоставление разрешения на приватизацию Одесской киностудии находится непосредственно в сфере интересов Ткаченко. «Однако он не заявил о существующем конфликте интересов и принял участие в голосовании за принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине»«, ‒ отметили парламентарии.

Они подчеркнули, что Ткаченко, как председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, осуществлял правовое сопровождение этого законопроекта при рассмотрении комитетом и обеспечил предоставление рекомендаций по принятию во втором чтении и в целом, о чем свидетельствует заключение комитета от 30 сентября 2019 года за его подписью.

«Вышеназванное дает основания для выводов о влиянии Ткаченко А. В. как председателя парламентского комитета на его членов с целью принятия незаконного решения, что имеет квалифицирующие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 344 УК Украины, согласно которой незаконное влияние в любой форме на народных депутатов Украины с целью помешать выполнению депутатских обязанностей и добиться принятия незаконных решений признается преступлением против авторитета органов государственной власти», ‒ говорится в депутатском запросе.

Парламентарии отметили, что эти события получили широкий резонанс в обществе. В частности, Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов «Гильдия кинематографистов Одессы» неоднократно публично обращалась к президенту Украины, народным депутатам по поводу недопустимости преступных сделок по приватизации и прямо указывала на причастность к ним Ткаченко. Однако такие обращения были оставлены без надлежащего реагирования со стороны высших должностных лиц государства и правоохранительных органов.

«Таким образом, есть все основания утверждать, что имел место конфликт интересов по статье 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», который заключался в том, что Ткаченко А. В. как лицо, во владении которого находятся частные компании, владеющие долей акций ЧАО »Одесская киностудия», находясь на посту председателя профильного комитета, с целью личного обогащения лоббировал свои интересы по приватизации акционерного общества путем сопровождения и принятия решения о снятии моратория на приватизацию указанного предприятия», ‒ сказано в документе.

Депутаты подчеркивают, что эти обстоятельства указывают на то, что в действиях Ткаченко содержатся диспозитивные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 14, частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», проявившиеся в умышленном злоупотреблении властью и служебным положением с целью подготовки получения неправомерной выгоды (незаконного обогащения), что повлечет тяжелые последствия для государственного и общественного интересов.

Депутаты просят Государственное бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения должностным лицом ‒ председателем Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ткаченко, преступлений, предусмотренных частью второй статьи 344, частью первой статьи 14, частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины ‒ незаконное влияние в любой форме на народных депутатов Украины с целью добиться принятия незаконных решений, злоупотребление властью и служебным положением ‒ и провести досудебное расследование.