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Польский солдат получил ранение при штурме границы нелегалами со стороны Беларуси, сообщили в Погранстраже Польши в четверг.

«Солдата Войска польского ударили камнем по голове. Он находится в госпитале», - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter.

О тяжести ранения военнослужащего не сообщается, передает Интерфакс-Украина.

Там также отметили, что 19 января нелегально перейти границу Беларуси и Польши пытались 38 мигрантов, а на участке границы в районе Мельника группа из 30 иностранцев пыталась прорваться через границу силовым способом. В Погранстраже Польши отметили, что иностранные граждане форсировали границу «при поддержке белорусских служб».

«Были задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии», - говорится в сообщении Погранслужбы.

В 2020 году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
ForUm

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