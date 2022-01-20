Польский солдат получил ранение при штурме границы нелегалами со стороны Беларуси, сообщили в Погранстраже Польши в четверг.
«Солдата Войска польского ударили камнем по голове. Он находится в госпитале», - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter.
О тяжести ранения военнослужащего не сообщается, передает Интерфакс-Украина.
Там также отметили, что 19 января нелегально перейти границу Беларуси и Польши пытались 38 мигрантов, а на участке границы в районе Мельника группа из 30 иностранцев пыталась прорваться через границу силовым способом. В Погранстраже Польши отметили, что иностранные граждане форсировали границу «при поддержке белорусских служб».
«Были задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии», - говорится в сообщении Погранслужбы.
В 2020 году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
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