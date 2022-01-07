Після окупації Автономної Республіки Крим та збройної агресії на території Донецької та Луганської областей у Європейському союзі та НАТО зрозуміли справжню ціну погрозам Російської Федерації.

Як пишуть Букви, про це прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила в інтерв’ю естонському каналу ERR.

“Коли Росія вперше напала на Крим та Україну, у ЄС та НАТО недооцінювали усю небезпеку ситуації, зокрема і щодо Донбасу. Проте, зараз усі справді стурбовані, недооцінки немає”, – зазначила прем’єрка.

За її словами, у НАТО завжди намагалися досягти згоди на проведення засідання Ради НАТО-Росія, проте Москва відмовлялась від такого формату зустрічі. Наразі перемовини вже погодили.

Окрім цього, вона зауважила, що одних перемовин замало.

“Якщо ми можемо допомогти Україні, ми повинні робити це іншими способами, а не просто говорити. Ми допомагали Україні всіма доступними способами до цього часу і будемо продовжувати. Це також в інтересах нашої безпеки”, – резюмувала Кая Каллас.

Нагадаємо, Естонія готується передати Україні важке озброєння. Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.

Міністр оборони Естонії зауважив, що РФ несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.

Також президент Естонії заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Тому загальна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, як і раніше, важлива.

При цьому, народний депутат та журналіст Сергій Рахманін зазначив, що Президент України Володимир Зеленський “занадто закомплексований”, як для людини, яка обіймає найвищу посаду.

Раніше, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.

Також глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.