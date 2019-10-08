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Президент США Дональд Трамп призвал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон вновь баллотироваться в президенты. Об этом он написал в своем Твиттере, сообщает УНИАН.

«Я полагаю, что коррумпированная Хиллари Клинтон должна вступить в гонку, чтобы попытаться украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен», — написал Трамп.

Он также призвал Клинтон объяснить все свои преступления и назвать причины удаления электронных писем после получения повестки в Конгресс.

 
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