Президент США Дональд Трамп призвал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон вновь баллотироваться в президенты. Об этом он написал в своем Твиттере, сообщает УНИАН.
«Я полагаю, что коррумпированная Хиллари Клинтон должна вступить в гонку, чтобы попытаться украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен», — написал Трамп.
Он также призвал Клинтон объяснить все свои преступления и назвать причины удаления электронных писем после получения повестки в Конгресс.
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