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Россия заинтересована провести встречу в «нормандском формате» на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран «нормандской четверки», сообщает ТАСС.

«Нет, это не так. Это не соответствует действительности», - заявил Песков.

«Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной», - подчеркнул он.

При этом Песков обратил внимание на то, что работа по подготовке саммита ведется на уровне помощников президентов. «Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать», - уточнил он, заметив, что в силу сложности проводимой подготовки не хотел бы вдаваться в детали.

Песков добавил, что идея об участии США в «нормандском формате» не находит поддержки в Кремле, «однако Вашингтон мог бы использовать свое влияние на Киев для выполнения Украиной Минских договоренностей». 

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко указывает на отсутствие интереса в Кремле до проведения встречи в «нормандском формате».

 
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