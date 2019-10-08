Дебютный поединок Александра Усика в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября в Чикаго, находится под угрозой срыва из-за положительной допинг-пробы соперника украинца Тайрона Спонга. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на ESPN.

В пробе А у голландца Спонга VADA нашла препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ. Кломифен используется для повышения тестостерона у мужчин.

«Это подстава. Я полностью отрицаю, что когда-либо использовал препараты, упомянутые в отчете VADA. Я попросил о вскрытии допинг-пробы «B» в выбранной мной лаборатории. Тестирование, которое проводилось на прошлой неделе после запроса Боксерской комиссии Иллинойса, показало, что я чистый боец. Я попросил компанию Matchroom публично объявить, что мой допинг-тест, сданный лишь несколько дней назад, не показал наличия каких-либо подозрительных веществ. Их присутствие в допинг-пробе является невозможным. Я считаю, что это попытка устранить меня от боя. Я добровольно согласился на тестирование VADA, ведь мне нечего скрывать. Я буду использовать все имеющие возможности в юридической плоскости, включая требование о возмещении ущерба», – прокомментировал ситуацию Спонг.

Сейчас промоутеры ведут переговоры с несколькими боксерами, которые смогут заменить Спонга на выходных.

«VADA связалась с нами, чтобы сообщить нам, что в тесте Тайрона Спонга были обнаружены неблагоприятные результаты. У нас есть резервные противники», – написал со-промоутер Усика Эдди Хирн.

«Это плохо, потому что люди пытаются использовать обман, а другая сторона так усердно работает. Это абсолютно неуважительно. Усик был не очень счастлив, когда узнал, конечно. Он усиленно тренировался, а другая сторона пыталась нас обмануть. Он так долго готовился. Мы будем сражаться со всеми, кто готов выйти на ринг», – сказал менеджер украинского боксера Эгис Климас.

Напомним, Александр Усик должен был провести первый бой в супертяжелом дивизионе еще весной. Но тогда травма руки не позволила ему выйти на ринг против Карлоса Такама.