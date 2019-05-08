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Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF украинец Александр Усик из-за полученной во время тренировки травмы не сможет провести дебютный бой в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Об этом в своем Instagram сообщил промоутер боксера Александр Красюк. 

«К сожалению, Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах не состоится 25 мая в Нешнл Харбор. Желаем Саше скорейшего выздоровления», – написал он.

При этом Красюк  подчеркнул, что новая дата поединка будет объявлена в ближайшем будущем.
ForUm

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