Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF украинец Александр Усик из-за полученной во время тренировки травмы не сможет провести дебютный бой в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Об этом в своем Instagram сообщил промоутер боксера Александр Красюк.



«К сожалению, Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах не состоится 25 мая в Нешнл Харбор. Желаем Саше скорейшего выздоровления», – написал он.

При этом Красюк подчеркнул, что новая дата поединка будет объявлена в ближайшем будущем.