Согласно «Топ 100 Рейтинг крупнейших», опубликованному на портале Delo.UA, председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов вошел в Топ-5 рейтинга украинских СЕО - руководителей крупнейших компаний, банков и госкомпаний. В исследовании главе Укрзализныци присвоено звание антикризисного СЕО, как руководителю, который возглавил компанию в период кризиса и смог вывести ее из дефолта и провести масштабное обновление подвижного состава со времен независимости Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

«Евгений Кравцов принял компанию фактически в состоянии дефолта. Команда нового главы заменила половину полувагонов и активно ремонтирует локомотивы. Еще одним стратегическим решением является изменение коммерческого подхода в компании, план реструктуризации Укрзализныци», - говорится в исследовании.

Укрзализныця заняла в «Топ 100 Рейтинг крупнейших» 1 место среди транспортных компаний и 5 место среди крупнейших отечественных компаний. Высокие позиции Укрзализныци в рейтинге обусловлены ростом показателей выручки, в 2018 увеличилась на 10 млрд грн против прошлого года и достигла 83,4 млрд грн.

В интервью изданию Кравцов поделился ближайшими планами компании. По его словам, на очереди электрификация участка Долинская - Николаев - Колосовка для обеспечения экспортных и транзитных перевозок, большой проект по реконструкции вокзалов и полная перезагрузка пригородного сообщения в столице по аналогии с немецким S-Bahn.

«В целом мы хотим создать функциональную структуру: разделить грузовые и пассажирские перевозки, инфраструктуру и производство», - очертил оно ближайшие проекты и цели.

Напомним, Евгений Кравцов возглавил Укрзализныцю в августе 2017 года. Под его руководством компания получила положительный финансовый результат, начала обновлять основные фонды: покупать и строить грузовые и пассажирские вагоны, заключила контракт на получение первых за годы независимости новых американских тепловозов. Также Укрзализныця завершила ряд важных инфраструктурных проектов: строительство и запуск Бескидского тоннеля, электрификация направления Потоки - Золотнишине, запустила скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и Международным аэропортом «Борисполь».