Государственное бюро расследований просит суд взять под стражу без альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса. Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.



«Внесли ходатайство о содержании под стражей без альтернативы залога», - сказал собеседник.



По его словам, суд рассмотрит меру пресечения в понедельник.

Напомним, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Как известно, вечером 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Позже Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о стрельбе Пашинского. Также депутату вернули изъятый пистолет.

13 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе Пашинского в Химикуса.